„Argentinien hat das Schlimmste schon hinter sich“

Schon im Nachwuchs werden seit Jahren grundlegende Sachen vernachlässigt. Klar musst du kicken lernen, eben darum musst du auch dribbeln und schießen dürfen. Für einen Verteidiger ist es wichtiger, entscheidende Zweikämpfe in gefährlichen Zonen zu gewinnen, als spielerisch zu glänzen. Deutsche Tugenden wie Mentalität und Power werden so vergessen. Es bräuchte wieder einen wie Jürgen Klinsmann, der vor der WM 2006 alles umgekrempelt hat, mit neuen Ideen und Visionen. Ich hoffe übrigens, dass wir in drei Jahren nicht dasselbe Problem haben. Auch bei uns darf im jungen Bereich zu viel Taktik nicht die individuelle Ausbildung eines Spielers behindern.