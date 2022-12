Argentinien gegen Australien ab 20 Uhr LIVE

Argentinien geht bei der Fußball-WM in Katar als großer Favorit in die Achtelfinalpartie gegen Australien. Aber das Team um Lionel Messi ist vorgewarnt, hat das WM-Turnier doch schon zahlreiche Favoriten stürzen sehen. So stolperten die „Gauchos“ in der Vorrunde über Saudi-Arabien (1:2) und rappelten sich erst mit Siegen über Mexiko und Polen wieder auf. Die „Socceroos“ wollen nach den Erfolgen gegen Tunesien und Dänemark nun nachlegen. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie ab 20 Uhr hautnah mit dabei.