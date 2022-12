Über das Glück der SPÖ, nicht das Land zu regieren

Immer noch Krise. Österreichs Probleme müssen nicht schon wieder aufgezählt werden. Man kennt sie. Nun sagen durchaus glaubwürdige Expertinnen und Experten, dass die Krisen von der österreichischen Politik nicht einmal nicht so schlecht gemanagt werden. Jedenfalls nicht viel schlechter als in anderen europäischen Staaten. Warum hat sich dennoch ein Gefühl breitgemacht, dass alles, was schieflaufen kann, auch schiefläuft?