Superstar Lionel Messi: Neue Sphäre

Wie ein Künstler mit magischen Tricks. Er schoss außerirdische Tore, umkurvte seine Gegenspieler wie Slalomstangen, zirkelte Freistöße ins Kreuzeck und regierte Barcelona wie ein König. Lionel Messi schrieb mit seinen Bestmarken Geschichte, holte mit den Katalanen zehnmal die Meisterschaft und bejubelte vier Triumphe in der Champions League. 701 Tore in 853 Klub-Spielen, 93 Treffer im Nationalteam. Nur der WM-Titel fehlt in seiner irren Trophäensammlung.