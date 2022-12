Neuer Mittelfeldmann für die Austria Klagenfurt

Training am 5. Dezember

Sein Debüt bei den Violetten feiert der Mittelfeld-Allrounder bereits am kommenden Montag, dann bittet Chefcoach Peter Pacult zum Training im Sportpark, ehe es am 12. Dezember in den zweiten Teil des Winterurlaubs geht. Am 6. Jänner beginnt die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison, der am 5. Februar mit dem ÖFB-Cup-Achtelfinale beim LASK beginnt.