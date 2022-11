Hilfe gegen Gewalt: von Frauen für Frauen

Das Thema Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor brandaktuell. Aus diesem Grund gibt es Kampagnen wie derzeit die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ und „Orange the World“, an der unter anderen auch Soroptimist International Austria teilnimmt. Als weltweite Organisation berufstätiger Frauen und größter Serviceclub setzen sich die Soroptimistinnen für die Anliegen von Frauen und Mädchen ein. In Österreich gibt es rund 60 regionale Clubs.