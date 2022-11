In Box gesperrte Katze vor dem Kältetod gerettet

Eine dünne blaue Decke über einer gelben Transportbox und ein klägliches Miauen: Diese traurige Szenerie fand ein Passant in der Freiherr-von-Smola-Straße in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf vor. Gott sei Dank erkannte der Finder sofort die Notlage. Die eingesperrte Jungkatze war nämlich völlig hilflos der Kälte ausgeliefert. Also wurden die erfahrenen Retter des Tierheims Dechanthof aus dem Bezirk Mistelbach kontaktiert.