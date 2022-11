Nach Trauer um Maradona drohen Tränen wegen Messi

Jetzt, oder nie mehr! Lionel Messi und Co. stehen heute gegen Mexiko gewaltig unter Druck - bei einer zweiten Niederlage in Katar ist die WM für Argentinien vorbei, die große Karriere des 35-Jährigen würde unvollendet bleiben. Womit bei vielen der 45 Millionen Argentinier binnen 24 Stunden ein zweites Mal die Tränen fließen würden. Erst am Freitag beging man den zweiten Todestag von Ikone Diego Maradona.