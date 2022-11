Putins „Koch“ schickte „blutigen“ Hammer an die EU

Estland kontert mit Gegengeschenk

Estlands Außenminister Urmas Reinsalu will sich derlei Drohgebärden allerdings nicht gefallen lassen. Auch er teilte ein Video, denn auch er hätte ein Geschenk an Prigoschin, wie er erklärte. Nämlich Handschellen „für die Verbrechen an den Menschen in der Ukraine“, so Reinsalu. Am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag würde man schließlich auch bereits auf Prigoschin und seine Komplizen warten.