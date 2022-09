„Putins Koch“ rekrutiert Häftlinge für den Krieg

„Niemand geht wieder hinter Gittern. Wenn Sie sechs Monate (in der russischen Armee, Anm.) dienen, sind Sie frei. Wenn Sie in der Ukraine ankommen und entscheiden, dass es nichts für Sie ist, exekutieren wir Sie“, so das „Angebot“ Prigoschins, der auch als „Putins Koch“ bekannt ist, an die Männer in dem Gefangenenlager.