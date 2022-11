Wagner-Gründer bestreitet Beteiligung an Exekution

Das Video war in Kanälen aus dem Umfeld der Wagner-Gruppe in Online-Netzwerken aufgetaucht. Nach Angaben der russischen Organisation Gulagu.net, die sich für Häftlinge einsetzt, handelt es sich bei dem Opfer um den Ex-Häftling Jewgeni Nuschin, der in einer Strafkolonie für den Kampf in der Ukraine rekrutiert worden war. Dort hatte er sich der ukrainischen Armee ergeben, wurde dann jedoch wieder von Russland gefasst.