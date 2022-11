Wagner-Söldner ermorden Russen mit Vorschlaghammer

In dem Video, das am Samstag im Telegram-Kanal „Grey Zone“ geteilt und mit „Hammer der Rache“ betitelt wurde, sagt der Russe, dass er aus Kiew entführt worden und in einem Keller wieder aufgewacht sei. Möglicherweise wurde er gezwungen, das zu erzählen, um andere zu warnen. Laut der Menschenrechtsorganisation Gulagu.net könnte Nuschin aber auch durch einen Gefangenenaustausch wieder in die Hände der Russen gekommen sein. Ihm sei gesagt worden, er werde verurteilt, sagt der Mann in dem Video weiter. Dabei ist sein Kopf mit Plastikfolie an einem Ziegelstein befestigt. Nach dem Geständnis wird das Video gepixelt, jemand schlägt Nuschin mit einem Vorschlaghammer gegen den Kopf, worauf er nach hinten kippt.