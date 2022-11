Fällt Neymar zu oft? „Steckt ununterbrochen ein“

Brasilien startet mit einem Auftaktsieg in die FIFA Weltmeisterschaft 2022, Richarlison sorgt mit seinem spektakulären Treffer für das bisher schönste Tor der WM und Cristiano Ronaldo gelingt mit Portugal Historisches: Es ist der erste Spieler, der bei fünf Weltmeisterschaften trifft. Moderatorin Michaela Mayer und Experte Michi Konsel blicken zurück auf alle Highlights von Tag fünf der WM in Katar. Michi Konsel verrät außerdem, was an Ronaldo „schon sehr interessant war“, ob Neymar („er steckt ununterbrochen ein“) zu leicht fällt, warum ihn die Seleção derart begeistert und mit wem er aus Brasilien noch Kontakt hat - das und noch mehr sehen Sie in Teil 1 des „Krone“-WM-Studios.