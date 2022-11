Verdi ruft Amazon-Beschäftigte zum Streik auf

Pünktlich zum „Black Friday“ hat die Gewerkschaft Verdi mehrere tausend Amazon-Beschäftigte in Deutschland zu einem Streik- und Aktionstag für höhere Löhne aufgerufen. An dem für Amazon besonders wichtigen Aktionstag werde es Arbeitsniederlegungen in zehn der zwanzig deutschen Lager- und Versandzentren geben, kündigte die Gewerkschaft am Donnerstag an. Der Konzern erwartet für die Kunden in Deutschland aber keine Auswirkungen.