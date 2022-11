Flucht aus Pflegeschulen verschärft Personalmangel

Es hieße ausbilden, was geht, um den wachsenden Personalbedarf zu decken, aber hier tun sich zwei Probleme auf. Erstens: „Schon jetzt zeigen die Daten, dass es nicht genug Interessierte gibt, um alle Ausbildungsplätze zu besetzen“, zeigt Pammer auf, dass es keinen Mangel an Ausbildungsplätzen, sondern an Bewerbern dafür gibt. Dann kommt das womöglich noch gravierendere zweite Problem dazu: In der Pflegeausbildung in Oberösterreich, quer durch die Berufe für Spitäler und Altersheime, beträgt die von den LRH-Prüfern für 2015 bis 2021 errechnete Drop-Out-Quote rund 26…Prozent. „Das bedeutet, dass rund jeder vierte Teilnehmer die begonnene Pflegeausbildung nicht beendet.“