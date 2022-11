Kreml plant bereits zweite Mobilisierungswelle

Mit der Bekanntgabe der Teilmobilmachung, sah sich Russland mit einer enormen Fluchtbewegung junger Männer konfrontiert. Nur wenige Russen scheinen noch bereit zu sein, für Putin in den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu ziehen. All jene, die doch den Weg in die Armee eingerückt sind, sind offenbar mit Problemen bei der Ausbildung sowie mangelhafter Ausrüstung konfrontiert.