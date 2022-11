Russische Soldaten: „Trainieren nur mit Stöcken“

Im Netz veröffentlichte Videos zeigen zahlreiche weitere Missstände in der russischen Armee. In einem Fall sollten „Mobiks“ - russischer Slang für Mobilisierte - in ein Zelt einziehen, das von der vorigen Schicht verdreckt und mit zerstörter Einrichtung zurückgelassen wurde (siehe unten). In einem anderen Clip bekommt ein Mann die Uniform statt in der benötigten Größe 43 in Größe 56. „Nimm den verdammten Helm! Unsere Großväter haben gekämpft und du kannst es auch!“, schreit ihn der Vorgesetzte an, als er sich beschweren will.