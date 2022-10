„Erste Reihe aus Sträflingen, dann Reservisten“

An vorderster Front und damit am nächsten zu den anstürmenden Ukrainern stehen Sträflinge, von denen Tausende in den letzten Monaten unter Aussicht auf Straffreiheit angeworben wurden. „Dahinter“, so der Anrufer, dessen Telefonat abgefangen wurde, „stehen wir, die mobilisierten Reservisten.“ Erst dahinter würden sich die regulären Berufstruppen befinden.