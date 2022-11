Der Perlentaucher mit der starken Achsel

Wer den Souq Waqif, den Marktplatz in Doha besucht, sollte unbedingt auch auf einen Sprung bei Saad Ismail Al Jassem vorbeischauen. Der mittlerweile 87-Jährige betreibt nicht nur nach wie vor einen Perlenshop - er taucht auch selbst noch in die Gewässer am Persischen Golf ein. „Verrückt“ ist sein zweiter Vorname.