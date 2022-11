Iran versucht, Österreichs Kultur zu beeinflussen

In Österreich soll das Imam Ali-Zentrum (IAZ) in Wien versuchen, Österreich politisch zu beeinflussen. Dieses wurde in den 1990er-Jahren als religiöses und kulturelles Zentrum für Schiiten gegründet, die Islamische Republik Iran ist Eigentümerin der Liegenschaft und Einrichtung. Sie könnte auch für die finanziellen Mittel zuständig sein. Weiteren Hintergründen will die Dokumentationsstelle noch nachgehen.