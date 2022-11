Proteste im Iran: Sechstes Todesurteil verhängt

Die 52-Jährige, eine vehemente Kritikerin des harten Vorgehens der Behörden, hatte am Samstagabend auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit abnimmt. „Vielleicht ist dies mein letzter Beitrag“, schrieb sie. „Was auch immer mit mir geschieht, ihr sollt wissen, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug auf der Seite der iranischen Bevölkerung stehe.“ Vergangene Woche hatte sie die iranische Regierung als „Kindermörder“ bezeichnet und ihr vorgeworfen, mehr als 50 Kinder „ermordet“ zu haben.