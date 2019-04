Illegale Moschee: „Gesetze sind einzuhalten“

Das „Zentrum der Islamischen Kultur Imam Ali“ soll in einer illegalen Moschee in einem Gewerbegebiet in Wien-Floridsdorf das Freitagsgebet abhalten. Außerdem brisant an dem Fall: Gebäude als auch Grundstück, das sich nahe der Großfeldsiedlung befindet, gehören dem Iran. Die Baupolizei ist für die Einhaltung der Widmungen zuständig - deren Chef Gerhard Cech war zu diesem Thema am Freitag bei krone.tv-Moderator Gerhard Koller zu Gast und klärte auf, ob in dieser Causa eine Umwidmung der Nutzung denkbar wäre.