Die Sprache des Widerstands gegen den Krieg

Singen für die Befreiung

Am Puls der Zeit ist ihre Installation „Singende Revolution“. „So nannte man den gewaltfreien Protest im Baltikum zwischen 1988 und 1991“, erzählt Jermolaewa über den Zerfall der Sowjetunion. „Jetzt haben die Leute wieder große Angst vor Russland.“ Erst im Sommer besuchte sie Chöre in baltischen Hauptstädten, um mit ihnen zu singen: „Ich wollte sie an die Kraft ihrer Lieder erinnern.“ Ein Video dokumentiert das in der Schau.