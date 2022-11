Grazer Bike Citizens schlittert in die Insolvenz

Den Passiva von rund 2,33 Millionen Euro stehen Aktiva von etwa 0,21 Millionen Euro an freiem Vermögen gegenüber. Das Unternehmen versuchte mit laufender Weiterentwicklung und technischen Verbesserungen sowie neuen Ideen die Ertragslage über die Jahre zu verbessern, aber trotz Förderungen und Crowdfunding-Kampagnen konnte ein Break Even Point nicht erreicht werden, so die Kreditschützer.