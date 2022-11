Sittersdorf hat für jedes Hobby einen Verein

Von Wein und Film über Sport und Gesang bis hin zur Imkerei und Modellautos - in Sittersdorf gibt es eine einzigartige Vielfalt an Vereinen. In der Gemeinde im Bezirk Völkermarkt leben rund 2000 Menschen, die das rege Vereinsleben sehr schätzen. „Ich bin Jungfeuerwehrmann und spiele auch beim SV Sittersdorf Fußball!“, erzählt Noah (10) der „Krone“. Auch viele Freunde seien in Vereinen.