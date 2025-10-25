Bowling-Verein will „Licht in die Herzen“ bringen

Ihm bedeutet der Verein enorm viel: „Es war für mich immer ein innerer Wunsch, meinen Leidensgenossen zu helfen, weil ich selbst beeinträchtigt bin – ich habe seit fast 30 Jahren zwei Unterschenkel-Prothesen. Ich versuche mit dem Verein, Licht in die Herzen der Menschen zu bringen!“ Initiiert hat die Teilnahme an der „Krone“-Aktion Gründungsmitglied Hans Tauschitz: „Dass wir so gut abschneiden würden, hätten wir nie gedacht!“ Mit dem Preisgeld sollen sozial schwächere Sportler unterstützt werden, um ebenfalls mit zu den Special Olympics 2026 nach Wien fahren zu können. „Peter bemüht sich sehr um den Zusammenhalt, man kann wirklich mit jedem Problem zu ihm kommen“, schwärmt auch Katja, die seit sechs Jahren im Verein mitspielt.