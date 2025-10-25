Bowling-Verein will „Licht in die Herzen“ bringen

Platz 1 der Herzensvereine 2025: 35 beeinträchtigte Sportler zeigen ihr Können im DSG Bowlingverein Grafenstein. Und es regnete bereits Medaillen!
Was vor über zehn Jahren mit einem Stammtisch für Menschen mit und ohne Behinderung begonnen hat, ist mittlerweile zu einer großen Gemeinschaft gewachsen! Insgesamt 35 beeinträchtigte Sportlerinnen und Sportler aus ganz Kärnten treffen sich einmal wöchentlich, um gemeinsam zu trainieren: „Begonnen haben wir mit Kegeln, 2013 ist dann das Bowling dazugekommen und schon im Sommer 2014 haben wir bei den Special-Olympics teilgenommen – und es regnete Medaillen!“, erzählt Sektionsleiter Peter Schwagerle der „Krone“ stolz.
Ihm bedeutet der Verein enorm viel: „Es war für mich immer ein innerer Wunsch, meinen Leidensgenossen zu helfen, weil ich selbst beeinträchtigt bin – ich habe seit fast 30 Jahren zwei Unterschenkel-Prothesen. Ich versuche mit dem Verein, Licht in die Herzen der Menschen zu bringen!“ Initiiert hat die Teilnahme an der „Krone“-Aktion Gründungsmitglied Hans Tauschitz: „Dass wir so gut abschneiden würden, hätten wir nie gedacht!“ Mit dem Preisgeld sollen sozial schwächere Sportler unterstützt werden, um ebenfalls mit zu den Special Olympics 2026 nach Wien fahren zu können. „Peter bemüht sich sehr um den Zusammenhalt, man kann wirklich mit jedem Problem zu ihm kommen“, schwärmt auch Katja, die seit sechs Jahren im Verein mitspielt.
„Uns macht es Freude, den Schützlingen etwas beibringen zu können“
Die Sportler haben große Freude, dass sie beim Verein mitspielen dürfen: „Es macht mir meistens Spaß – nur wenn ich nicht treffe, ärgere ich mich manchmal“, gibt Katja zu. „Uns Trainern macht es Freude, wenn wir unseren Schützlingen etwas beibringen können – und jedes Mal spielen sie etwas besser“, so Tauschitz. Ein verdienter erster Platz im Rennen um den Titel „Herzensverein 2025“!
