Aktivisten wollen solange bleiben wie möglich

Konkrete Forderungen an Landespolitik

In ihrer Bewegung, deren Kern in Salzburg rund 30 Leute umfasse, seien nicht nur Studenten. Auch Arbeiter, Angestellte und Selbstständige machen mit. Alle fordern sie endlich gegen den rasanten Klimawandel zu handeln, sozial-gerechtere Lebensumstände und mehr Geld für Bildung. Die Salzburger Gruppe stellt zudem auch konkrete Forderungen ans Land: So wollen sie etwa gratis öffentlichen Verkehr oder massiven Ausbau erneuerbarer Energien, allen voran Windkraft.