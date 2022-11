Pierer baut an seinem Industrie-Imperium

„Arbeiten ist wie ein Training und hält frisch“

Über seine Pierer Industrie AG hält er außerdem den Großteil der Anteile am Motorsport-Zulieferer Pankl Racing und am deutschen Autozulieferer SHW AG (Bremsscheiben etc.). Ans Aufhören denkt Pierer, der nächste Woche 66 wird, nicht: „Arbeiten ist wie ein Training und hält frisch. Mick Jagger hüpft ja auch noch mit 78 auf der Bühne herum!“