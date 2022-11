Inflation im Oktober weiterhin auf 70-Jahre-Hoch

Lebensmittel werden wohl noch teurer werden

„Eine gewisse Entspannung erwarten wir bei den Mineralölprodukten“, so Baumgartner. Bei Lebensmitteln dürfte sich die Preisspirale hingegen weiter drehen. Dort ist die Überwälzung der Kosten besonders ausgeprägt, beginnt sie doch in der Produktion und in der Weiterverarbeitung, geht weiter über den Transport sowie die Händler und ist dann wie in allen Bereichen auch von den Lohnabschlüssen beeinflusst, sagte Baumgartner. Die indirekten, sogenannten Zweitrundeneffekte wirken sich derzeit besonders aus.