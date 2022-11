Österreich: „Magere Jahre“ mit viel Inflation

Die hohen Energiepreise dürften das Wachstum in Österreich nicht nur kurz-, sondern auch mittelfristig dämpfen. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) wird es 2023 zu einer Stagflation - also hoher Inflation bei geringem Wachstum - kommen. Danach wird die heimische Wirtschaft nur schleppend wieder in Schwung kommen - von 2023 bis 2027 wird mit einem jährlichen BIP-Wachstum von durchschnittlich nur ein Prozent gerechnet. Die Strom- und Gaspreise bleiben rund vier bis fünfmal so teuer wie vor 2020.