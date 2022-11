„Floodland“: Überleben nach der Klima-Apokalypse

„Floodland“ ist ab sofort via Steam für den PC erhältlich und kostet 30 Euro. Bei den ersten Spielern kommt das Klimawandel-Aufbauspiel mittelmäßig an: Genre-Fans loben es und ziehen Vergleiche zum beliebten „Frostpunk“, andere bemängeln technische Probleme und Schwächen in der Spielbalance - etwa bei der Ressourcenverteilung.