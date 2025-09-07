Ein türkisches Medien schreibt von einer „Bombennachricht“. Dabei ist es bislang nicht mehr als ein Gerücht – das allerdings sehr heiß: Zinedine Zidane wird mit der Türkei in Verbindung gebracht.
Konkret soll „Zizou“ ein realistischer Kandidat auf den Posten des Cheftrainers bei Fenerbahce Istanbul sein. Der Klub hatte erst vor Kurzem einen anderen Großen der Zukunft eliminiert: Jose Mourinho. Jetzt läuft die Nachfolgesuche auf Hochtouren.
„Zizou“ soll interessiert sein
Die türkische Zeitung „Sabah“ will in Erfahrung gebracht haben, dass Zidane der Traumkandidat der Klubspitze ist (obwohl auch Gespräche mit vielen anderen laufen sollen). Laut „Sabah“ saßen Klubbosse und Zidane sogar schon an einem Tisch – und sogar aktives Interesse hat der Franzose demnach am Job schon bekundet. Verhandlungen über Vertragsdetails und Gehalt sollen folgen.
Seit vier Jahren ohne Job
Zidane ist seit vier Jahren de facto aus dem Trainergeschäft draußen. 2021 verabschiedete er sich – zum zweiten Mal – als Chefcoach von Real Madrid. Für die Königlichen war er von 2016 bis 2018 und von 2019 bis eben 2021 an der Seitenlinie aktiv. Und das höchst erfolgreich. Dreimal gewann er mit dem Weißen Ballett die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft. Ob bald ein paar Titel auf türkischer Ebene dazukommen?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.