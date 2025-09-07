Zidane wird mit der Türkei in Verbindung gebracht

Seit vier Jahren ohne Job

Zidane ist seit vier Jahren de facto aus dem Trainergeschäft draußen. 2021 verabschiedete er sich – zum zweiten Mal – als Chefcoach von Real Madrid. Für die Königlichen war er von 2016 bis 2018 und von 2019 bis eben 2021 an der Seitenlinie aktiv. Und das höchst erfolgreich. Dreimal gewann er mit dem Weißen Ballett die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft. Ob bald ein paar Titel auf türkischer Ebene dazukommen?