Sabalenka „spürte den Schutz“ ihres toten Vaters

Sein früher Tod, als sie 21 Jahre alt war, motiviert sie, den Familiennamen in der Tennis-Geschichte zu verewigen. „Ich weiß, dass er zu meiner Kraft geworden ist. Ich spüre seinen Schutz von oben. Das bedeutet mir sehr viel“, sagte die 27-Jährige nach dem 6:3,7:6(3) im Endspiel gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova. Ihre Zusage vor seinem Tod, zwei Grand Slams zu gewinnen, bevor sie 25 wird, konnte sie nicht ganz halten. Mittlerweile hat sie nach den Erfolgen bei den Australian Open 2023 und 2024 sowie den US Open 2024 bereits vier.