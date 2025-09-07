Amokläufer von Ansbach (34) in Kolumbien gefasst

Der Fall hatte auch in Österreich für Schlagzeilen gesorgt: Der Mann, der 2009 für einen Amoklauf an einem Gymnasium in Ansbach (Bayern) verantwortlich gewesen ist, war verschwunden. Der heute 34-Jährige kehrte am 16. August von einem Tagesausgang einer psychiatrischen Einrichtung in Erlangen nicht wieder zurück. Diese Tagesausgänge seien Teil der Therapie gewesen und fanden im konkreten Fall bereits seit Beginn des Jahres regelmäßig statt, stets ohne Vorkommnisse und Beanstandungen.

Fahndung mit europäischem Haftbefehl

Das Klinikpersonal verständigte daraufhin die Polizei, die deutschlandweit sowie mit einem europäischen Haftbefehl nach ihm fahndete. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft von damals führte eine Spur des Mannes nach München. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Spur des Mannes nun nach Kolumbien zurückverfolgen und seinen dortigen Aufenthaltsort ermitteln. Bei der Ausreise nach Südamerika konnte er nach „Bild“-Informationen offenbar einen Reisepass vorweisen.

Hier sehen Sie ein Posting zu dem Vorfall: