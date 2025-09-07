Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über 40 Rinder an Bord

So kam es zum Todes-Absturz von Viehtransporter

Tirol
07.09.2025 09:57
Rund 80 Meter stürzte der Lkw ab – nicht alle Tiere überlebten.
Rund 80 Meter stürzte der Lkw ab – nicht alle Tiere überlebten.(Bild: FF Nauders, zoom.tirol)

Es waren dramatische Szenen, die sich am Samstag in Nauders im Tiroler Bezirk Landeck abgespielt hatten. Ein mit mehr als 40 Rindern beladener Viehtransporter kam von einem Forstweg ab und stürzte über das steile Gelände. Einige Kühe verendeten bzw. mussten notgeschlachtet werden. Der 24-jährige Lenker überlebte. Am Sonntag gab die Polizei weitere Details zum Unfallhergang bekannt.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall am späten Vormittag, kurz vor 11 Uhr. Der Viehtransporter, der mit insgesamt 43 Rindern beladen war, war auf einem Forstweg von einer Alm kommend in Richtung Tal unterwegs. Am Steuer des Lkw saß ein 24-jähriger Einheimischer.

Lkw musste an zwei Radfahrern vorbei
„Laut ersten Angaben des Lenkers musste dieser mit dem Transporter an zwei am Wegrand stehenden Radfahrern vorbei. Dabei sei er zu weit an den rechten Fahrbahnrand gekommen. Folglich hätte er bemerkt, dass ihm der Lkw wegrutschen würde“, schildern die Ermittler von der Polizei.

80 Meter unterhalb des Weges kam der Lkw zum Stillstand.
80 Meter unterhalb des Weges kam der Lkw zum Stillstand.(Bild: ZOOM Tirol)

Transporter überschlug sich mehrmals
Und dann passierte es – der Lenker hatte keine Chance! Das Sattelgespann stürzte über das angrenzende Gelände. „Es überschlug sich mehrmals und kam etwa 80 Meter unterhalb des Weges zum Stillstand“, so die Ermittler weiter. Der 24-jährige Fahrer erlitt erhebliche Verletzungen. Er wurde von der Crew des Notarzthubschraubers sowie von Bergrettern und Feuerwehrleuten erstversorgt und für die Taubergung vorbereitet. Letztlich wurde der junge Mann ins Krankenhaus nach Zams geflogen.

13 von 43 Rindern durch Unfall verendet
Dramatisch gestaltete sich die Bergung der Rinder. Der Großteil davon habe sich noch in den Ladebereichen befunden, einige seien herausgeschleudert worden. Die Einsatzkräfte mussten das Wrack in der steilen Hanglage erst absichern, bevor man sich der Tierrettung widmen konnte.

Traurige Bilanz: Von den insgesamt 43 Rindern verendeten 13. Einige waren sofort tot, andere mussten notgeschlachtet werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Die überlebenden Rinder wurden durch einen anderen Tiertransporter abtransportiert.

Lesen Sie auch:
13 Rinder starben – manche sofort, manche mussten notgeschlachtet werden –, als ein Lkw mit den ...
80-Meter-Absturz
Viehtransporter kam von Forstweg ab – 13 Kühe tot
06.09.2025

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort
Im Einsatz standen die Crew des Notarzthubschraubers, die Bergrettung Nauders, die Freiwillige Feuerwehr Nauders mit 40 Kräften und vier Fahrzeugen, die Feuerwehr Mals mit 13 Mitgliedern und drei Fahrzeugen sowie mehrere Polizeistreifen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Landeck
Polizei
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
135.022 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
124.833 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
122.276 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1412 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1133 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf