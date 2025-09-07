So kam es zum Todes-Absturz von Viehtransporter

Transporter überschlug sich mehrmals

Und dann passierte es – der Lenker hatte keine Chance! Das Sattelgespann stürzte über das angrenzende Gelände. „Es überschlug sich mehrmals und kam etwa 80 Meter unterhalb des Weges zum Stillstand“, so die Ermittler weiter. Der 24-jährige Fahrer erlitt erhebliche Verletzungen. Er wurde von der Crew des Notarzthubschraubers sowie von Bergrettern und Feuerwehrleuten erstversorgt und für die Taubergung vorbereitet. Letztlich wurde der junge Mann ins Krankenhaus nach Zams geflogen.