FPÖ beklagt Verlust einer „großen Stütze“

Alles begann in der Leopoldstadt

Seidl hatte seine politische Karriere in seinem Heimatbezirk Leopoldstadt begonnen, wo er zunächst in der Bezirksvertretung und bis zuletzt als Bezirksparteiobmann tätig war. 2010 zog er in den Gemeinderat ein. Dort fungierte der kaufmännische Angestellte als Sozial- und Gesundheitssprecher der FPÖ und seit Juni als Zweiter Gemeinderatsvorsitzender. Seit 2021 war Seidl außerdem stellvertretender Landesparteiobmann der FPÖ.