FPÖ beklagt Verlust einer „großen Stütze“

Der stellvertretende Landesparteiobmann der FPÖ ist tot. Wolfgang Seidl verstarb im Alter von 55 Jahren, wie die Wiener Freiheitlichen am Sonntag in einer Aussendung mitteilten.
„Wir verlieren nicht nur einen Kollegen, sondern vor allem einen guten Freund – und die FPÖ Wien verliert eine ihrer großen Stützen“, erklärten FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss. „Besonders jene, die es im Leben schwerer hatten, lagen ihm am Herzen“, meinten Nepp und Krauss. Seidl habe sich mit ganzer Kraft für soziale Gerechtigkeit eingesetzt und sich dafür starkgemacht, dass niemand übersehen wird.
Alles begann in der Leopoldstadt
Seidl hatte seine politische Karriere in seinem Heimatbezirk Leopoldstadt begonnen, wo er zunächst in der Bezirksvertretung und bis zuletzt als Bezirksparteiobmann tätig war. 2010 zog er in den Gemeinderat ein. Dort fungierte der kaufmännische Angestellte als Sozial- und Gesundheitssprecher der FPÖ und seit Juni als Zweiter Gemeinderatsvorsitzender. Seit 2021 war Seidl außerdem stellvertretender Landesparteiobmann der FPÖ.
