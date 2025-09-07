Baby abgelegt – jetzt wurden die Eltern gefasst

Der Fall um den ausgesetzten 11 Monate alten Bub am Wienerberg hat eine überraschende Wendung genommen: Der Mann, nach dem die Polizei mit Fahndungsfotos gesucht hatte, wurde Samstagabend gegen 18.30 Uhr am Hütteldorfer Bahnhof geschnappt.
Bei dem 48-jährigen Italiener handelt es sich um den Vater des kleinen Kindes. Die Mutter des Buben, eine 30-jährige Ukrainerin, konnte wenig später an ihrer Wohnadresse angetroffen werden.
Buben einfach zurückgelassen
Beide Eltern sollen das erst 11 Monate alte Baby im Bereich des Wienerberggeländes zurückgelassen haben – ein unfassbarer Vorfall, der für großes Entsetzen sorgt.
Wie die Wiener Polizei berichtet, werden Vater und Mutter von den Ermittlern des Landeskriminalamtes am Sonntag einvernommen. Noch ist völlig unklar, warum die Eltern ihren Sohn zurückließen.
Kommentare
