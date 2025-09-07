Halbe Milliarde für neue Elektro-Ladestationen

Die Preise variieren

Aktuell sind die Preise für eine Kilowattstunde Strom beim Laden auf den Autobahnen noch nicht immer ablesbar. Zudem variieren die Preise derzeit noch zwischen 0,40 und 0,80 Euro pro Kilowattstunde. Auch dem will Hanke in Zukunft entgegenwirken und die Preise vereinheitlichen. Heuer und im Jahr 2026 wird seitens der Bundesregierung für die Maßnahmen eine halbe Milliarde Euro in die Hand genommen.