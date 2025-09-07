Steirischer Astronom gibt tiefe Einblicke ins All

„Dabei handelt es sich um einen Quasar, eine aktive Galaxie, die rund acht Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Ich sehe Licht aus einer Zeit, in der es die Erde und unser Sonnensystem noch gar nicht gab“, erklärt der Wissenschafter. Dieser Blick ins Weltall geht mit Gänsehaut und Verzauberung einher: „Es wird dir die Kleinheit und die Unwichtigkeit des Menschen bewusst, wenn man in dieses riesige Universum eintaucht und sich vergegenwärtigt, wie weit das alles von uns entfernt ist.“