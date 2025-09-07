Neues Amt, neue Kleider für die Landeshauptfrau

Anstatt mit mutigen Mode-Versuchen scheint Karoline Edtstadler seit ihrem Amtsantritt als Landeshauptfrau modisch lieber auf Nummer sicher gehen zu wollen. Anpassen, anstatt sich neu zu erfinden, scheint ihr Motto zu lauten. Wohl eine bewusste Entscheidung, um nicht mit modischen Experimenten mehr aufzufallen als mit politischen Entscheidungen.