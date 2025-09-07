Klaus Eckel panierte alle anderen Kabarettisten

Eckel liebt Padel: „Ich habe es vor zig Jahren in Spanien das erste Mal gesehen, habe es dann probiert und fand es gleich sensationell.“ Was schätzt er besonders an Padel, das in Österreich noch den Status einer Trendsportart hat? „Ich liebe die zweite Chance, wenn der Ball an dir vorbeizischt und vom Glas des Käfigs zurückkommt. Man lacht viel, weil immer wieder skurrile Ballwechsel entstehen. Da hüpft der Ball vom Gitter auf eine Stange und dann auf den Schädl eines der vier Spieler.“ Dazu ist Padel extrem kommunikativ, ein richtiger Tratschsport.“