In Trendsportart:

Klaus Eckel panierte alle anderen Kabarettisten

Sport-Mix
07.09.2025 09:11
Klaus Eckel (re.) und Ivo Jedlicka gewannen das Padel-Kabarettistenturnier des CasaNova Vienna.
Klaus Eckel (re.) und Ivo Jedlicka gewannen das Padel-Kabarettistenturnier des CasaNova Vienna.(Bild: Tennis Center La Ville)

Harry Diem vom Casa Nova Vienna hatte die Kabarettisten gerufen – und viele kamen auf die Padel4Fun-Plätze im La Ville in Wien-Liesing. Am Ende jubelte Klaus Eckel mit Ivo Jedlicka über den Sieg. Im Finale hatte das Padel4-Fun-Team keine Chance. Viktor Gernot holte mit Patrick Hemmers Platz drei.

0 Kommentare

Eckel liebt Padel: „Ich habe es vor zig Jahren in Spanien das erste Mal gesehen, habe es dann probiert und fand es gleich sensationell.“ Was schätzt er besonders an Padel, das in Österreich noch den Status einer Trendsportart hat? „Ich liebe die zweite Chance, wenn der Ball an dir vorbeizischt und vom Glas des Käfigs zurückkommt. Man lacht viel, weil immer wieder skurrile Ballwechsel entstehen. Da hüpft der Ball vom Gitter auf eine Stange und dann auf den Schädl eines der vier Spieler.“ Dazu ist Padel extrem kommunikativ, ein richtiger Tratschsport.“

Das Teilnehmerfeld beim zweiten Padel-Kabarettistenturnier vom CasaNova Vienna. Gespielt wurde ...
Das Teilnehmerfeld beim zweiten Padel-Kabarettistenturnier vom CasaNova Vienna. Gespielt wurde auf den Courts von Padel4Fun im Tennis Center La Ville in Wien-Liesing.(Bild: Tennis Center La Ville)

„Bin unglaublich schnell, nicht nur beim Reden“
Zu seinen Stärken und Schwächen sagt der 51-Jährige: „Ich bin unglaublich schnell, nicht nur beim Reden. Das unterschätzen meine Gegner, aber sie überschätzen meine Schlagfähigkeiten.“ Understatement. Denn Aufschlag, Vorhand, Rückhand, Volleyspiel, Überkopfschläge und Lobs sind bei ihm mehr als solide.

Viktor Gernot (Zweiter von Rechts) ist ebenfalls großer Padel-Fan.
Viktor Gernot (Zweiter von Rechts) ist ebenfalls großer Padel-Fan.(Bild: Tennis Center La Ville)

„Sehr schnell ein vernünftiges Spiel am Laufen“
Auch Viktor Gernot, der heuer im Jänner seinen 60. Geburtstag feierte, ist großer Padel-Fan: „Ich bin über Christoph Krenn und David Alten zu dem Sport gekommen. Du hast sehr schnell ein lustiges und vernünftiges Spiel am Laufen. Das Level ist dann nach oben offen. Wer mit einem Racketsport beginnen will, ist beim Padel perfekt aufgehoben. Und es macht wirklich immer Spaß.“

Tricky Niki (re.) liebt Padel als Ausgleich.
Tricky Niki (re.) liebt Padel als Ausgleich.(Bild: Tennis Center La Ville)

Padel wächst stetig“
Nikolas Sedlak alias „Tricky Niki“ sagt: „Ich bin ein absoluter Tennis-Freak. Aber ich spiele Padel gerne als Ausgleich mit Freunden. Es ist enger und kleiner als beim Tennis, daher entstehen so schnell coole Ballwechsel. Ich bin gespannt, wie sich dieser Sport in Österreich weiter entwickelt. Er wächst stetig, der Plafond ist noch lange nicht erreicht.“

Patrick Hemmers, Andreas Freudensprung, Ivo Jedlicka, Harry Diem, Klaus Eckel, Raimund Stefanits ...
Patrick Hemmers, Andreas Freudensprung, Ivo Jedlicka, Harry Diem, Klaus Eckel, Raimund Stefanits und Ciprian Holban bei der Siegerehrung.(Bild: Tennis Center La Ville)

Organisator Harry Diem vom CasaNova Vienna erzählte: „Die Idee ist vergangenes Jahr entstanden. Wir haben uns schon immer zum Sport getroffen und dabei auch Termine besprochen.“ So gründete Diem, der früher Tennis-Anlagen betrieb und sehr eng mit La Ville-Hausherr Raimund Stefanits ist, das Kabarettisten-Padelturnier. Das Fazit von Viktor Gernot: „Weltklasse. Danke ihr Buben und Mädchen.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
