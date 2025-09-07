Hat Julian Nagelsmann schon Angst um seinen Job?

Die Frage stellte zwar ein nordirischer Journalist, die deutschen (und österreichischen) spielen das Thema jetzt dankbar rauf und runter: Hat Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann Angst um seinen Job?
Tatsächlich knistert‘s vor Deutschlands heutigem WM-Quali-Spiel gegen Nordirland. Die Stimmung war schon einmal besser. Wen wundert‘s nach der 0:2-Blamage gegen die Slowakei unter der Woche. Was die deutschen Medien (noch) nicht so recht anzugreifen wagten, tat dann einer aus der Fremde. Bei der obligaten Abschlusspressekonferenz vor dem Match fragte ein nordirischer Journalist tatsächlich Nagelsmann, ob er Angst um seinen Job habe. Der blieb eh cool. „Angst ist nie ein guter Ratgeber“, erklärte der oberste deutsche Fußballtrainer: „Ich bin mutig genug und will immer noch jedes Spiel gewinnen. Wir werden auch morgen unser Bestes geben. Die Mannschaft ist wichtig, nicht ich. Deswegen habe ich keine Angst.“
Einen Auszug aus der Pressekonferenz sehen Sie auch hier:
24 Spiele, zwölf Siege
Nagelsmann und sein Team stehen jedenfalls unter Druck. Deutschlands hohe Ziele bei der Fußball-WM im kommenden Jahr hatten schließlich zum Auftakt der Qualifikation einen herben Dämpfer erlitten. Im ersten Gruppenspiel in der Slowakei musste sich die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag verdient 0:2 geschlagen geben. Für die Slowakei war es der erste Pflichtspiel-Sieg gegen Deutschland überhaupt. Was auch bedeutet: Nagelsmann hat von seinen bisherigen 24 Spielen als deutscher Bundestrainer nur zwölf gewonnen. Für den Chefcoach einer (historisch gesehen) fußballerischen Großmacht nicht eben eine ruhmreiche Bilanz.
Immerhin ist er vor dem Nordirland-Spiel überzeugt: „Wir werden ein besseres Spiel machen als das letzte.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.