Hat Julian Nagelsmann schon Angst um seinen Job?

Tatsächlich knistert‘s vor Deutschlands heutigem WM-Quali-Spiel gegen Nordirland. Die Stimmung war schon einmal besser. Wen wundert‘s nach der 0:2-Blamage gegen die Slowakei unter der Woche. Was die deutschen Medien (noch) nicht so recht anzugreifen wagten, tat dann einer aus der Fremde. Bei der obligaten Abschlusspressekonferenz vor dem Match fragte ein nordirischer Journalist tatsächlich Nagelsmann, ob er Angst um seinen Job habe. Der blieb eh cool. „Angst ist nie ein guter Ratgeber“, erklärte der oberste deutsche Fußballtrainer: „Ich bin mutig genug und will immer noch jedes Spiel gewinnen. Wir werden auch morgen unser Bestes geben. Die Mannschaft ist wichtig, nicht ich. Deswegen habe ich keine Angst.“