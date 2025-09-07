Vorteilswelt
Brisante Frage:

Hat Julian Nagelsmann schon Angst um seinen Job?

Fußball International
07.09.2025 08:14
Julian Nagelsmann musste sich bei der Pressekonferenz eine pikante Frage gefallen lassen.
Julian Nagelsmann musste sich bei der Pressekonferenz eine pikante Frage gefallen lassen.

Die Frage stellte zwar ein nordirischer Journalist, die deutschen (und österreichischen) spielen das Thema jetzt dankbar rauf und runter: Hat Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann Angst um seinen Job?

Tatsächlich knistert‘s vor Deutschlands heutigem WM-Quali-Spiel gegen Nordirland. Die Stimmung war schon einmal besser. Wen wundert‘s nach der 0:2-Blamage gegen die Slowakei unter der Woche. Was die deutschen Medien (noch) nicht so recht anzugreifen wagten, tat dann einer aus der Fremde. Bei der obligaten Abschlusspressekonferenz vor dem Match fragte ein nordirischer Journalist tatsächlich Nagelsmann, ob er Angst um seinen Job habe. Der blieb eh cool. „Angst ist nie ein guter Ratgeber“, erklärte der oberste deutsche Fußballtrainer: „Ich bin mutig genug und will immer noch jedes Spiel gewinnen. Wir werden auch morgen unser Bestes geben. Die Mannschaft ist wichtig, nicht ich. Deswegen habe ich keine Angst.“

Einen Auszug aus der Pressekonferenz sehen Sie auch hier:

24 Spiele, zwölf Siege
Nagelsmann und sein Team stehen jedenfalls unter Druck. Deutschlands hohe Ziele bei der Fußball-WM im kommenden Jahr hatten schließlich zum Auftakt der Qualifikation einen herben Dämpfer erlitten. Im ersten Gruppenspiel in der Slowakei musste sich die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag verdient 0:2 geschlagen geben. Für die Slowakei war es der erste Pflichtspiel-Sieg gegen Deutschland überhaupt. Was auch bedeutet: Nagelsmann hat von seinen bisherigen 24 Spielen als deutscher Bundestrainer nur zwölf gewonnen. Für den Chefcoach einer (historisch gesehen) fußballerischen Großmacht nicht eben eine ruhmreiche Bilanz.

Lesen Sie auch:
Lassen die DFB-Kicker ihrem Teamchef Julian Nagelsmann nach der Blamage in der Slowakei gegen ...
WM-Quali im TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Deutschland empfängt Nordirland
07.09.2025
Es herrscht WM-Alarm!
„Historischer Tiefpunkt“: Presse zerreißt DFB-Elf
05.09.2025

Immerhin ist er vor dem Nordirland-Spiel überzeugt: „Wir werden ein besseres Spiel machen als das letzte.“

Brisante Frage:
Hat Julian Nagelsmann schon Angst um seinen Job?
Ähnlich wie 2022
Das Loch! „Unangenehm, kurios, aber anders“
Die „Krone“-Noten
Trotz 1:0-Sieg – zu viele waren nur Durchschnitt
Krone Plus Logo
Sportstars als Sänger
Neue Wege, sanfte Töne: Ballade statt Blutgrätsche
WM-Quali im TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Türkei trifft auf Spanien!
