SPÖ-Lercher: „Kein Sparen bei den Pensionisten“

Altausseer Kirtag ohne Landeshauptmann

Der steirische Oberrote wird am heutigen Sonntag übrigens wieder beim legendären Altausseer Kirtag das eine oder andere Krügerl heben. Mit Mario Kunasek stößt er jedenfalls nicht an, der Landeshauptmann kommt nämlich nicht ins Ausseerland. Fernbleibt der steirische FPÖ-Chef aber nicht, wie einige Ausseer unken, wegen des Wirbels in der Region um Spitalsplan B, sondern weil er heute den Gadymarkt in Lebring besucht, wie sein Büro betont.