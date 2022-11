G20: Lawrow verlässt Gipfel vor Abschlusserklärung

Gemeinsame Erklärung zu Ukraine-Krieg

Am Dienstag führte der Außenminister noch zahlreiche Gespräche und nahm an Sitzungen teil. Auf Bali wurde unter anderem eine Erklärung zum Krieg in der Ukraine ausgehandelt. „Die meisten Mitglieder verurteilen den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste“, ist darin etwa zu lesen. Russland wird aufgefordert, die Kriegshandlungen einzustellen und seine Truppen sofort aus der Ukraine abzuziehen. Dabei wird auch auf die Position Moskaus eingegangen, und zwar mit den Worten „Es gab andere Auffassungen und unterschiedliche Bewertungen der Lage.“ Russland stimmte jedoch zu, dass sowohl der Einsatz von Atomwaffen als auch die Drohung damit unzulässig seien.