„Herzproblem“: Russen kontern mit Terrassen-Video

Während er diese Worte spricht, sitzt der russische Außenminister (72) an einem Tisch auf einer Terrasse. Vor ihm liegen ein Handy und Schriftstück. Das Video wirkt, als wäre es in einem Hotel auf Bali aufgenommen. Dort weilt Lawrow anlässlich des G20-Gipfels gerade, der am Dienstag beginnt. Gesichert ist damit jedoch nicht, dass Lawrow gesund ist. Das Sanglah General Krankenhaus, in dem er laut AP-Informationen untergebracht sein soll, sieht luxuriös aus, weshalb das Video genauso dort gedreht worden sein könnte.