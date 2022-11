„Kriegs-Erklärung“ der G20: Moskau immer einsamer

Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine „scharf verurteilt“, heißt es in dem Entwurf, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Der Krieg „verursacht unermessliches menschliches Leid und verschärft die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft“, so der Text, der noch von den Staats- und Regierungschefs bestätigt werden muss. Zudem wird ein „vollständiger und bedingungsloser Rückzug aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine“ gefordert. Der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen wird als „unzulässig“ bezeichnet. Das Dokument enthält außerdem die Forderung, das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine zu verlängern. Die Vereinbarung läuft am Samstag aus.