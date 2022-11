Ägyptischer Aktivist nicht mehr im Hungerstreik

„Ich habe meinen Streik abgebrochen. Ich werde alles am Donnerstag erklären“, schrieb Abd el-Fattah in einem Brief an seine Schwester Sanaa Seif, die diesen am Dienstag per Twitter veröffentlichte. Der Brief datiert demnach vom Montag. Darin hieß es, er hoffe, seine Familie später in der Woche zu sehen. „Wichtig ist, dass ich am Donnerstag meinen Geburtstag mit euch feiern will ... also bringt Kuchen mit, normale Verpflegung.“