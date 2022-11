Umweltministerium: Mehr Budget für Klima-Verlierer

Das Umweltministerium wird in den kommenden vier Jahren 50 Millionen Euro aus seinem Budget für die Finanzierung für die Behebung, Vermeidung und Minimierung von Schäden („Loss and Damage“) durch die Klimakrise - insbesondere in den vulnerabelsten Ländern - zur Verfügung stellen. „Wir stehen vor einer globalen Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können“, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung.