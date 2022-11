Ägypten: Regimegegner wegen COP27 zwangsernährt?

Familie darf nicht zu el-Fattah

„Sie sagten, dass medizinische Verfahren durchgeführt wurden, um seine Gesundheit zu erhalten, und dass die Justizbehörden informiert seien“, so seine Mutter Laila Soueif. Ihr zufolge befindet sich Alaa weiterhin im Gefängnis. Es sei ihr verboten worden, vor der Haftanstalt Wadi al-Natrun in der Wüste nördlich von Kairo zu warten. Briefe an ihn würden nicht angenommen.