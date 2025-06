„Stranger Things”-Vecna kommt zur Comic Con 2025

„GoT“ und „LOTR“

Auch Ross Marquand, bekannt als Aaron in „The Walking Dead“ und als Red Skull in „Avengers: Infinity War“ sowie Ian Beattie – Ser Meryn Trant in „Game of Thrones“ und König von Mercia in „Vikings“ – sowie Jessica Szohr aus „Gossip Girl“, „The Orville“ und „Shameless“ beehren die Vienna Comic Con.